Россия наградила дочку Мао Цзэдуна юбилейной медалью

«Ли Минь является бывшей воспитанницей интернационального детского дома в г. Иваново, который в середине прошлого века стал приютом для детей коммунистов по всему миру, в том числе лидеров китайской революции Мао Цзэдуна и Чжу Дэ», — говорится в сообщении.