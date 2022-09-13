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1 час назад

Россия наградила дочку Мао Цзэдуна юбилейной медалью в честь Победы в ВОВ

Газета.Ru

Покидающий свой пост посол России в Китае Андрей Денисов наградил 86-летнюю дочку Мао Цзэдуна Ли Минь юбилейной медалью в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Россия наградила дочку Мао Цзэдуна юбилейной медалью
Фото: Посольство России В КитаеПосольство России В Китае

«Ли Минь является бывшей воспитанницей интернационального детского дома в г. Иваново, который в середине прошлого века стал приютом для детей коммунистов по всему миру, в том числе лидеров китайской революции Мао Цзэдуна и Чжу Дэ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также присутствовали и другие бывшие воспитанники ивановского интердома.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Игоря Моргулова новым послом РФ в Китае, освободив его от должности замглавы российского МИД.

Политика,Игорь Моргулов,Мао Цзэдун,Андрей Денисов,Владимир Путин,МИД России,
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