В Госдуме заявили о необходимости изъять «страшные» учебники из школ

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» и замглавы комитета палаты по просвещению Яна Лантратова заявила, что за пятилетний период нужно не только обновить учебники в российских школах, но и изъять «то страшное, что находится в обороте». Ее слова приводит РИА Новости.

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Политик отметила, что этот процесс должен проконтролировать парламент и Министерство просвещения.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы вместе с сенаторами Совфеда внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому на разработку школьных учебников будут вводиться государственные заказы. Планируется, что Минпросвещения станет утверждать конкретный список авторов, которые будут работать над созданием учебных материалов. Исключительные права на издание будут принадлежать России.