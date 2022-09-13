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1 час назад

В Госдуме заявили о необходимости изъять «страшные» учебники из российских школ

Lenta.ru

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» и замглавы комитета палаты по просвещению Яна Лантратова заявила, что за пятилетний период нужно не только обновить учебники в российских школах, но и изъять «то страшное, что находится в обороте». Ее слова приводит РИА Новости.

В Госдуме заявили о необходимости изъять «страшные» учебники из школ
Фото: ТАССТАСС

Политик отметила, что этот процесс должен проконтролировать парламент и Министерство просвещения.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы вместе с сенаторами Совфеда внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому на разработку школьных учебников будут вводиться государственные заказы. Планируется, что Минпросвещения станет утверждать конкретный список авторов, которые будут работать над созданием учебных материалов. Исключительные права на издание будут принадлежать России.

В августе «Ведомости» писали, что в стране может значительно уменьшиться выбор учебников и пособий для школьников. Сообщалось, что по новому федеральному образовательному государственному стандарту в рекомендации включили только 300 учебников, хотя в 2021 году их было 1200.

Политика,Яна Лантратова,Минпросвещения России,Совет Федерации,Госдума,
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