В Кремле возмутились действиями украинских военных под Харьковом

В Кремле назвали возмутительными карательные действия украинских войск в Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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«По поступающей из Харьковской области информации там много карательных действий. Людей пытают, над ними издеваются», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения своих целей. Он отметил, что граждане страны консолидированы вокруг решений президента России Владимира Путина.