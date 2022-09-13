В Кремле возмутились действиями украинских военных под Харьковом

В Кремле назвали возмутительными карательные действия украинских войск в Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«По поступающей из Харьковской области информации там много карательных действий. Людей пытают, над ними издеваются», — сказал представитель Кремля.
Песков также добавил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения своих целей. Он отметил, что граждане страны консолидированы вокруг решений президента России Владимира Путина.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин отмечал, что одна из целей военных действий — защита населения Донбасса от зверств киевского режима.