Песков рассказал о ночном разговоре Путина с Пашиняном

Сегодня ночью состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны обсуждали эскалацию на границе Армении и Азербайджана, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном, обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла», - подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, в настоящее время проводится «интенсивная работа на экспертном уровне». Песков отказался от предоставления дополнительных сведений. По его словам, Кремль будет информировать о ситуации по мере получения результатов.

Ранее сообщалось, что Армения решила обратиться к России, в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН в связи с тем, что ситуация на границе с Азербайджаном значительно обострилась.