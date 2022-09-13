Песков рассказал о ночном разговоре Путина с Пашиняном

Сегодня ночью состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны обсуждали эскалацию на границе Армении и Азербайджана, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном, обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла», - подчеркнул он.
По словам представителя Кремля, в настоящее время проводится «интенсивная работа на экспертном уровне». Песков отказался от предоставления дополнительных сведений. По его словам, Кремль будет информировать о ситуации по мере получения результатов.
Ранее сообщалось, что Армения решила обратиться к России, в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН в связи с тем, что ситуация на границе с Азербайджаном значительно обострилась.
В Ереване утверждают, что в ночь на 13 сентября азербайджанскими военными была обстреляна территория с применением артиллерии и беспилотников. Минобороны сообщило, что есть убитые и раненые. Власти Азербайджана возложили ответственность за диверсии и беспорядки на Армению.