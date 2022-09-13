Володин указал на серьезную ошибку США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Белого дома с осуждением авиаударов РФ по критической инфраструктуре на Украине. По его словам, Вашингтон сильно ошибается, полагая, что война до последнего украинца его не коснется.
Володин напомнил, что США ничего не сделали, чтобы предотвратить обстрелы мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет.
«Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой? Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления. И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснется, то сильно ошибается», - написал Володин.
Он также подчеркнул, что в любом случае все цели специальной военной операции будут достигнуты. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена.
Ранее стало известно, что Украина запросила у США почти 30 видов вооружений, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS, способные достигать цели на расстоянии до 300 км. Также в списке значатся танки, беспилотники, артиллерийские системы, 2 тыс. снарядов для РСЗО HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon. До этого Вашингтон отказывался поставлять Киеву дальнобойные ракеты, опасаясь эскалации конфликта.