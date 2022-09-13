Озвучены пять условий для окончания спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля, будет выполнена, если удастся соблюсти пять условий, сообщает «Ура.ру» со ссылкой Al Binaa.

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По данным издания, Москва может быть готова остановить спецоперацию на своих условиях. Речь идет о гарантии нейтралитета Украины, невступлении Киева в Североатлантический альянс, отсутствии ядерного оружия, признании украинских властей Крыма российским, а также признании независимости Донецкой и Луганской республик.

В статье говорится, что западные страны специально усугубляют конфликт вокруг Украины. Соединенные Штаты рассчитывали, что помощь, оказываемая Вашингтоном в адрес Киева, подорвет экономику России, однако эти планы провалились. Американская сторона также пытается заставить страны Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов, чтобы лишить Москву главного источника доходов.