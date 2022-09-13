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24 минуты назад

Озвучены пять условий для окончания спецоперации на Украине

Елена Прошина

Специальная военная операция России на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля, будет выполнена, если удастся соблюсти пять условий, сообщает «Ура.ру» со ссылкой Al Binaa.

Озвучены пять условий для окончания спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Москва может быть готова остановить спецоперацию на своих условиях. Речь идет о гарантии нейтралитета Украины, невступлении Киева в Североатлантический альянс, отсутствии ядерного оружия, признании украинских властей Крыма российским, а также признании независимости Донецкой и Луганской республик.

СМИ признали победу Путина над Вашингтоном

В статье говорится, что западные страны специально усугубляют конфликт вокруг Украины. Соединенные Штаты рассчитывали, что помощь, оказываемая Вашингтоном в адрес Киева, подорвет экономику России, однако эти планы провалились. Американская сторона также пытается заставить страны Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов, чтобы лишить Москву главного источника доходов.

Al Binaa отмечает, что на смену «прокси-войне» может прийти прямое военное столкновение, чего администрация президента Джо Байдена пытается избежать всеми силами. При этом американский лидер отказался признавать Россию государством-спонсором терроризма, хотя Киев обратилась к властям США с подобной просьбой.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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