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1 час назад

Пушков предложил Санду попросить газ у «родной Румынии»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о высоких ценах на российский газ, предложив политику попросить сжижженые «молекулы свободы» у США или «у родной Румынии».

Пушков предложил Санду попросить газ у «родной Румынии»
Фото: ТАССТАСС

«Не может Санду платить – пусть (российский) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», – заявил сенатор в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал высказывание Санду, заявившей, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с «Газпромом» по поводу высоких цен за голубое топливо.

Напомним, в начале сентября собравшиеся у парламента и президентского дворца в Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии».

Политика,Алексей Пушков,Газпром,
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