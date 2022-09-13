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18 минут назад

Пашинян обсудил с Путиным эскалацию на границе Армении и Азербайджана

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Пашинян позвонил Путину из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В заявлении кабмина Армении отмечается, что Пашинян детально рассказал Путину о "провокации и агрессии ВС Азербайджана в отношении суверенной территории Армении".

Премьер также назвал действия азербайджанской стороны неприемлемыми и подчеркнул важность должной реакции международного сообщества. Путин и Пашинян договорились поддерживать оперативную связь.

Азербайджан начал массированный обстрел Армении

Ранее минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают территорию страны с применением артиллерии. После Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что армянская армия устроила масштабную диверсию на границе между двумя странами.

Отмечается, что в результате обстрелов азербайджанская армия понесла потери, а также была повреждена военная инфраструктура. Также в сообщении говорится, что подразделениями азербайджанской армии "принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений".

Политика,Владимир Путин,
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