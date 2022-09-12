Постпред России при ЕС объявил об уходе с поста

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в скором времени покинет Брюссель , в котором он работал последние 17 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед уходом Чижов заявил, что Евросоюз забыл о своей автономии. Постпред считает, что ЕС «упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии». Он также отметил, что сейчас ЕС превращается в «экономический придаток НАТО» и возврата к прежним отношениям с ЕС уже не будет.