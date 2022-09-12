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33 минуты назад

Чижов покинет Брюссель после 17 лет командировки

Елена Прошина

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в скором времени покинет Брюссель, в котором он работал последние 17 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Постпред России при ЕС объявил об уходе с поста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – рассказал Чижов.

Кто займёт место постпреда России при Евросоюзе вместо Владимира Чижова пока неизвестно.

Перед уходом Чижов заявил, что Евросоюз забыл о своей автономии. Постпред считает, что ЕС «упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии». Он также отметил, что сейчас ЕС превращается в «экономический придаток НАТО» и возврата к прежним отношениям с ЕС уже не будет.

«Могу сказать, что в ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать», – добавил Чижов.

Ранее Владимир Чижов заявил, что слухи о покупки Россией оружия у КНДР придуманы западными СМИ.

Политика,В мире,Владимир Чижов,НАТО,ЕС,
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