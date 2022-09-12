Постпред России при ЕС объявил об уходе с поста

Постпред России при ЕС Владимир Чижов подтвердил, что в ближайшее время покидает Брюссель в связи с завершением своей командировки, которая продлилась 17 лет.

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"Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС", - сказал он в понедельник российским журналистам в Брюсселе.

Он не стал называть имя своего преемника.

"Могу сказать, что в ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать", - подчеркнул Чижов.

Он также добавил, что к настоящему моменту Евросоюз на мировой арене "упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии".

"Сейчас о ней все забыли", - сказал Чижов, отметив, что фактически Евросоюз быстро превращается в "экономический придаток НАТО".