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32 минуты назад

Патрушев заявил об опасности биолабораторий США вокруг России

Елена Прошина

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сеть американских биологических лабораторий, которая была развёрнута вокруг России, представляет серьезную опасность для россиян. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Патрушев заявил об опасности биолабораторий США вокруг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Угрозы для безопасности населения также представляет созданная США вокруг нашей страны сеть биолабораторий. Только на Украине их насчитывалось более 30», – рассказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности.

Он также добавил, что во время проведения специальной военной операции на Украине появились подтверждения того, что подобные лаборатории разрабатывали компоненты биологического оружия и средства его доставки.

Ранее Николай Патрушев призвал внедрять в Сибири новые технологии для спасения людей от природных бедствий.

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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