Патрушев заявил об опасности биолабораторий США вокруг России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сеть американских биологических лабораторий, которая была развёрнута вокруг России, представляет серьезную опасность для россиян. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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«Угрозы для безопасности населения также представляет созданная США вокруг нашей страны сеть биолабораторий. Только на Украине их насчитывалось более 30», – рассказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности.

Он также добавил, что во время проведения специальной военной операции на Украине появились подтверждения того, что подобные лаборатории разрабатывали компоненты биологического оружия и средства его доставки.