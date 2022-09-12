В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
15 минут назад

Президент Путин заявил о неизбежности процесса "дедолларизации"

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Путин заявил о неизбежности процесса "дедолларизации"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства задался вопросом, как создавать «подушку безопасности» в новых условиях и что это такое в современных реалиях, когда «идет известный и неизбежный процесс дедолларизации».

В ходе совещания Путин также заявил, что инфляция в России по итогам года составит около 12% и тенденция на уменьшение продолжится.

По мнению президента, экономический «блицкриг» ряда государств против России не сработал, хотя страна и сталкивается с финансово-технологической агрессией.

При этом 10 сентября глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.

Политика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минфин России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители