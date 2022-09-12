Президент Путин заявил о неизбежности процесса "дедолларизации"

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Глава государства задался вопросом, как создавать «подушку безопасности» в новых условиях и что это такое в современных реалиях, когда «идет известный и неизбежный процесс дедолларизации».

В ходе совещания Путин также заявил, что инфляция в России по итогам года составит около 12% и тенденция на уменьшение продолжится.

По мнению президента, экономический «блицкриг» ряда государств против России не сработал, хотя страна и сталкивается с финансово-технологической агрессией.