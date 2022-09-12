В Кремле ответили на вопрос об отводе войск от ЗАЭС

Речи об отводе войск от Запорожской АЭС не идет, сейчас необходимо убедить Украину перестать вести обстрелы станции. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Сейчас не идет речи об отводе войск. Сейчас идет речь о главном. Это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями», - пояснил официальный представитель Кремля.
Он также призвал страны, имеющие влияние на Украину, убедить Киев «прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе».
Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, последние недели подвергалась постоянным обстрелам. 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. В своем отчете по итогам поездки специалисты организации отметили, что обстрелы станции пока не привели к катастрофе, но они продолжают угрожать безопасности АЭС.
8 сентября на Запорожской АЭС решили приостановить работу пятого энергоблока из-за просадки линии электропередачи. В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил создать зону безопасности вокруг станции. Он отметил, что стороны встретятся для изучения этого вопроса в течение «10 дней или максимум двух недель».