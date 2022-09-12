Аксенов предложил наказывать крымчан за проукраинские песни

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил наказывать организаторов проукраинских мероприятий на полуострове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 12 сентября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он заявил, что организаторов и участников подобных мероприятий надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства.

— Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищает мир, — написал Аксенов в Telegram-канале.

Ранее глава Крыма поддержал решение Минобороны России наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине и выразил надежду на то, что спецоперация перейдет «в более решительный характер».

Также Сергей Аксенов заявил, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав Российской Федерации является логичным решением и без проведения голосования, однако окончательное решение по данному вопросу должно принимать высшее руководство страны.