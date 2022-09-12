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27 минут назад

Глава Крыма Аксенов предложил наказывать крымчан за проукраинские лозунги и песни

Вечерняя Москваиещё 2

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил наказывать организаторов проукраинских мероприятий на полуострове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 12 сентября.

Аксенов предложил наказывать крымчан за проукраинские песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что организаторов и участников подобных мероприятий надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства.

— Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищает мир, — написал Аксенов в Telegram-канале.

Ранее глава Крыма поддержал решение Минобороны России наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине и выразил надежду на то, что спецоперация перейдет «в более решительный характер».

Жители граничащего с Украиной региона РФ сообщили о взрывах

Также Сергей Аксенов заявил, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав Российской Федерации является логичным решением и без проведения голосования, однако окончательное решение по данному вопросу должно принимать высшее руководство страны.

7 сентября секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России следует провести 4 ноября, в День народного единства.

Политика,Андрей Турчак,Сергей Аксенов,Минобороны России,Единая Россия,
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