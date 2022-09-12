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40 минут назад

Песков: Путину докладывают все

Рамблер

Президент России Владимир Путин круглосуточно находится на связи с министром обороны Сергеем Шойгу и другими военачальниками. Как сообщает «Интерфакс», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ему докладывается о любых действиях российских военных в ходе спецоперации.

Песков: Путину докладывают все
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции президента на перегруппировку сил и средств на Украине.

Он добавил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты. Вопросы о нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины представитель Кремля переадресовал в Миноброны.

Напомним, что накануне в Минобороны РФ сообщили о перегруппировке войск. Тогда вооруженные силы, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма, были переброшены на донецкое направление.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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