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17 минут назад

Песков высказался о достижении целей спецоперации

Елена Прошина

Россия будет добиваться выполнения всех целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину докладывают обо всем, что происходит на Украине, в том числе ему известно о перегруппировке под Харьковом. При этом он подчеркнул, что президент круглосуточно находится на связи с министром обороны и военным командованием.

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», - сказал Песков.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что у Купянска и Изюма в Харьковской области ракетными ударами поражены живая сила и техника украинского нацбатальона «Кракен», а также 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Всего погибли до 250 солдат ВСУ, уничтожены более 20 единиц техники. Также уничтожены три склада вооружения, одна станцию РЭБ и цех ремонта РСЗО.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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