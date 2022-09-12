Песков высказался о достижении целей спецоперации

Россия будет добиваться выполнения всех целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
«Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», - сказал представитель Кремля.
Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину докладывают обо всем, что происходит на Украине, в том числе ему известно о перегруппировке под Харьковом. При этом он подчеркнул, что президент круглосуточно находится на связи с министром обороны и военным командованием.
«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», - сказал Песков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что у Купянска и Изюма в Харьковской области ракетными ударами поражены живая сила и техника украинского нацбатальона «Кракен», а также 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Всего погибли до 250 солдат ВСУ, уничтожены более 20 единиц техники. Также уничтожены три склада вооружения, одна станцию РЭБ и цех ремонта РСЗО.