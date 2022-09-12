Песков высказался о достижении целей спецоперации

Россия будет добиваться выполнения всех целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину докладывают обо всем, что происходит на Украине, в том числе ему известно о перегруппировке под Харьковом. При этом он подчеркнул, что президент круглосуточно находится на связи с министром обороны и военным командованием.

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», - сказал Песков.