Суд признал террористическим движение "Народная самооборона"

Челябинский областной суд запретил в России деятельность леворадикального анархистского движения «Народная самооборона» и признал его террористическим. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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«Суд постановил административное исковое заявление удовлетворить, признать террористическим и запретить в России деятельность межрегионального леворадикального анархистского движения «Народная самооборона», — сказала судья.

Как отметил инициировавший рассмотрение иска прокурор, согласно материалам дела, в движении состоят более 400 человек, которые осуществили около 200 экстремистских акций. При этом в распоряжении движения имеется ряд информационных ресурсов, аудитория которых составляет не менее 40 тыс. человек.

Исходя из доказательств, представленных в суд, участники движения многократно оправдывали теракты и терроризм и призывали к совершению подобных действий.