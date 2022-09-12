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25 минут назад

Челябинский суд признал террористическим движение "Народная самооборона"

Газета.Ruиещё 2

Челябинский областной суд запретил в России деятельность леворадикального анархистского движения «Народная самооборона» и признал его террористическим. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд признал террористическим движение "Народная самооборона"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд постановил административное исковое заявление удовлетворить, признать террористическим и запретить в России деятельность межрегионального леворадикального анархистского движения «Народная самооборона», — сказала судья.

Как отметил инициировавший рассмотрение иска прокурор, согласно материалам дела, в движении состоят более 400 человек, которые осуществили около 200 экстремистских акций. При этом в распоряжении движения имеется ряд информационных ресурсов, аудитория которых составляет не менее 40 тыс. человек.

Исходя из доказательств, представленных в суд, участники движения многократно оправдывали теракты и терроризм и призывали к совершению подобных действий.

Ранее Минюст России дополнил список организаций, в отношении которых суд принял вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, включив в перечень движение «Граждане СССР».

Политика,Минюст России,
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