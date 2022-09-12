Песков ответил на вопрос о доверии Путина военному руководству РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, доверяет ли Владимир Путин военному руководству страны.
На вопрос журналиста, как президент оценивает действия военного руководства России, учитывая контрнаступление Вооруженных сил Украины, Песков ответил, что специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных в ее начале целей.
«Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что в течение суток на Николаево-Криворожском направлении погибли более 300 военных Вооруженных сил Украины, еще около тысячи человек получили ранения. Были уничтожены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.
Кроме того, в районе Вознесенска в Николаевской области ликвидирован склад боеприпасов, на котором было 45 тысяч тонн боеприпасов украинской армии.