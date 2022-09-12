Песков ответил на вопрос о доверии Путина военному руководству РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, доверяет ли Владимир Путин военному руководству страны.

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости» Сергей Гунеев/РИА «Новости»

На вопрос журналиста, как президент оценивает действия военного руководства России, учитывая контрнаступление Вооруженных сил Украины, Песков ответил, что специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных в ее начале целей.

«Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в течение суток на Николаево-Криворожском направлении погибли более 300 военных Вооруженных сил Украины, еще около тысячи человек получили ранения. Были уничтожены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.