Медведев отреагировал на слова Зеленского в адрес Москвы

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что Киев не будет вести переговоры с Москвой.
На слова Зеленского Дмитрий Медведев заявил, что в конечном итоге Украине все равно придется выполнить требования по урегулированию конфликта на условиях России.
«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», - написал зампред.
Напомним, телеканалу CNN Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с теми, кто выдвигает ультиматумы. При этом он добавил, что Россия соседская страна с огромным населением, и двум государствам все равно придется жить как соседям.
Ранее Медведев заявил, что пока не считает американскую реактивную систему залпового огня HIMARS серьезной угрозой для России. Однако, если такая ракета будет лететь на расстояние до 300-400 км, тогда она уже будет представлять прямую угрозу территории Российской Федерации.