Медведев отреагировал на слова Зеленского в адрес Москвы

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На слова Зеленского Дмитрий Медведев заявил, что в конечном итоге Украине все равно придется выполнить требования по урегулированию конфликта на условиях России.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», - написал зампред.

Напомним, телеканалу CNN Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с теми, кто выдвигает ультиматумы. При этом он добавил, что Россия соседская страна с огромным населением, и двум государствам все равно придется жить как соседям.