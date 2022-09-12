Кадыров дал обещание россиянам

«Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой! Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» - написал Кадыров.