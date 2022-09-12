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11 минут назад

Кадыров дал обещание россиянам

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о возвращении на фронт в ДНР полка элитных бойцов во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Глава региона пообещал достичь результатов на передовой.

Кадыров дал обещание россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, после взятия под контроль Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов, бойцы уходили в отпуск. Однако теперь с новыми силами вернулись на фронт.

Кадыров отреагировал на потерю Россией городов на харьковском направлении

«Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой! Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» - написал Кадыров.

Солдатам ВСУ он посоветовал держать при себе белую ткань и учить «спасительную фразу»: «Ахмат-сила».

Ранее Кадыров заявил, что все оставленные города на харьковском направлении будут возвращены обратно. По его словам, отход российской армии была вынужденной мерой, чтобы сохранить человеческие жизни.

Политика,Рамзан Кадыров,Госдума,
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