Эрдоган снова предложит Путину встретиться с Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен на запланированной в Самарканде встрече с российским лидером Владимиром Путиным снова предложить ему провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Hurriyet.

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Как уточняется, главной темой встречи двух президентов будет конфликт на Украине. Эрдоган заверит российского коллегу, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения военных действий как посредник.

«Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что возможная военная операция против Сирии также будет стоять на повестке дня во время встречи двух лидеров», - сообщает издание.

Также одной из главных тем на встрече станет функционирование «зернового коридора». В частности, Эрдоган намерен попросить, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции.