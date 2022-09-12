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22 минуты назад

В России выбрали губернаторов регионов

BFM.RUиещё 1

На прошедших в воскресенье выборах в России одерживают победу действующие и временно исполняющие обязанности губернаторов в более чем 10 регионах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России по итогам единого дня голосования, передает РИА Новости.

В России выбрали губернаторов регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в Карелии победу одержал Артур Перфенчиков, в Бурятии — Алексей Цыденов, в Калиниградской области — Алексей Алиханов.

Кроме того, по итогам выборов продолжит исполнять обязанности главы региона руководитель Новогородской области Андрей Никитин, Рязанской области Павел Малков, Свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В Тамбовской области победил Максим Егоров, в Томской области — Владимир Мазур, в Удмуртии — Александр Бречалов.

Продолжит руководить регионом временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области одерживает победу врио губернатора Роман Бусаргин, в Кировской области — врио главы региона Александр Соколов, в Марий Эл — врио губернатора Юрий Зайцев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования были отменены на 20 избирательных участках в восьми субъектах страны.

Политика,Роман Бусаргин,Павел Малков,Максим Егоров,Михаил Евраев,Юрий Зайцев,Андрей Никитин,Владимир Мазур,Евгений Куйвашев,Алексей Цыденов,Александр Соколов,Александр Бречалов,Элла Памфилова,ЦИК России,
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