В ЦИК объявили итоги после подсчета 100 процентов голосов

В ЦИК объявили предварительные итоги выборов глав регионов после подсчета 100 процентов голосов, пишет РБК.

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В Тамбовской области победу одержал врио главы администрации региона Максим Егоров от «Единой России» с 84,95 процента голосов. На выборах главы Ярославской области победил самовыдвиженец Михаил Евраев, за него проголосовали 82,31 процента избирателей.

При этом в Рязанской области победил врио губернатора Павел Малков с 84,55 процентами голосов, а в Томской области победа досталась Владимиру Мазуру с 84,94 процента голосов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков победил с 69,15 процента голосов. В Новгородской области победа досталась губернатору Андрею Никитину от «Единой России», у него 77,03 процента голосов.