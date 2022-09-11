Иноагентов предупредили об уголовном наказании

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал о разработке законопроекта о введении уголовной ответственности за многократное нарушение закона иноагентами, сообщает ТАСС.

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«Мы пока говорим об уголовной ответственности за систематические нарушения и невыполнение своих обязательств иноагентом», — предупредил он.

Депутат пояснил, что у признанных иноагентами лиц есть определенные обязательства, такие как сдача отчетности в определенные сроки или маркировка продукции, систематическое игнорирование которых может грозить нарушителям уголовным наказанием.