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18 минут назад

Иноагентов предупредили об уголовном наказании за многократное нарушение закона

Lenta.ruиещё 1

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал о разработке законопроекта о введении уголовной ответственности за многократное нарушение закона иноагентами, сообщает ТАСС.

Иноагентов предупредили об уголовном наказании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы пока говорим об уголовной ответственности за систематические нарушения и невыполнение своих обязательств иноагентом», — предупредил он.

Депутат пояснил, что у признанных иноагентами лиц есть определенные обязательства, такие как сдача отчетности в определенные сроки или маркировка продукции, систематическое игнорирование которых может грозить нарушителям уголовным наказанием.

Ранее Госдума захотела ввести административное наказание иностранным агентам за вмешательство в выборы в России. По словам Пискарева, иноагенты нарушали запреты, установленные в рамках закона об основных гарантиях избирательных прав.

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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