Лавров: мир идет к более справедливому миропорядку

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мир станет многополярным, как бы этому не противился Запад. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 1».

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Лавров отметил, что мир идет к более справедливому миропорядку, и «он станет многополярным». Хотя Запад «судорожно пытается всеми правдами и неправдами» сохранить и укрепить доминирование.

По словам главы МИД, американцы и их союзники пытаются расколоть международные структуры существующие десятилетиями. Запад игнорирует то, что они основаны на взаимном уважении, поиске консенсусов и компромиссов. В числе таких структур Лавров назвал АСЕАН.

Он отметил, что Запад взял откровенный курс на раскол этого объединения, чтобы переманить часть членов в новый военно-политический блок AUKUS.