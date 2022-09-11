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23 минуты назад

В МИД Черногории предложили ввести визы для россиян

Елена Прошина

Глава внешнеполитического ведомства Черногории Ранко Кривокапич предложил ввести визы для российских граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

В МИД Черногории предложили ввести визы для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на основе подписанных с Черногорией соглашений россияне могут въезжать в страну без оформления документов. Для визита достаточно действующего загранпаспорта. Срок пребывания при этом составляет не более 30 дней.

По данным канала, Кривокапич выступил с инициативой после того, как Евросоюз принял решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией.

Ранее сообщалось, что власти Черногории начали блокировать банковские карты российских юридических и физических лиц, связанных с этой страной экономическими интересами.

Кроме того, Подгорица начала «заморозку» принадлежащих россиянам объектов недвижимости.

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