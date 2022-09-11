Лавров выдвинул условие Украине для проведения переговоров с РФ

Для проведения переговоров Украины с Россией, необходимо быстрее принимать решение об этом, иначе потом будет сложнее договориться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но чем больше откладывается процесс, тем сложнее потом будет договориться [о проведении переговоров]", — пояснил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности. Это связано с организацией генассамблеи ООН, где глава МИД РФ также должен присутствовать. Также Кремль раскрыл, чем закончится спецоперация РФ на Украине — переговорами.