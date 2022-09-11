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11 минут назад

Лавров выдвинул условие Украине для проведения переговоров с РФ

Ura.Ru

Для проведения переговоров Украины с Россией, необходимо быстрее принимать решение об этом, иначе потом будет сложнее договориться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров выдвинул условие Украине для проведения переговоров с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но чем больше откладывается процесс, тем сложнее потом будет договориться [о проведении переговоров]", — пояснил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности. Это связано с организацией генассамблеи ООН, где глава МИД РФ также должен присутствовать. Также Кремль раскрыл, чем закончится спецоперация РФ на Украине — переговорами.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида, со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции, было предпринято несколько попыток переговоров между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,ООН,
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