Для проведения переговоров Украины с Россией, необходимо быстрее принимать решение об этом, иначе потом будет сложнее договориться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но чем больше откладывается процесс, тем сложнее потом будет договориться [о проведении переговоров]", — пояснил Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил о том, что проверит, как США и ООН выполняют свои обязанности. Это связано с организацией генассамблеи ООН, где глава МИД РФ также должен присутствовать. Также Кремль раскрыл, чем закончится спецоперация РФ на Украине — переговорами.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защитить мирное население ЛНР и ДНР от геноцида, со стороны киевского режима и нацбатов. За время операции, было предпринято несколько попыток переговоров между РФ и Украиной, но они так ни к чему и не привели.