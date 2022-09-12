«Они уже все сказали». О чем Лавров напомнил Киеву

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Однако, по его мнению, чем дольше будет откладываться переговорный процесс, тем сложнее сторонам будет договориться. Отсутствие переговоров по урегулированию глава МИД связывает с позицией Украины и поддерживающих ее западных стран.

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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание может усложнить возможность достижения договоренностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Глава МИД напомнил, что позицию Москвы по вопросу о переговорах изложил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.

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"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться", — заявил министр.

Лавров обратил внимание, что в ходе переговоров в Стамбуле в марте украинская делегация внесла предложения по мирному урегулированию, которые Россия поддержала, однако впоследствии Киев отошел от достигнутых договоренностей.

"Насчет переговоров они [украинцы] уже все сказали. Заявляют, что переговоры могут быть только после победы Украины. И потом, когда Россия уйдет с украинских земель, они будут готовы уже разговаривать, навязывая нам свои условия", — сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что позицию Украины активно поддерживают в ЕС, США и Великобритании.

"Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции", — подчеркнул министр.

О попытках изолировать Россию

По мнению Лаврова, Запад пытается санкциями избавиться от сильных конкурентов, в частности, от России и Китая.

"Все, что делает Запад, обусловлено боязнью конкуренции. Например, санкции — это явная линия на то, чтобы убрать сильных конкурентов, и не только Россию и Китай", — заявил глава МИД.

Он считает, что такая недобросовестная конкуренция проявляется, в частности, в запрете спортсменам из РФ участвовать в международных соревнованиях, а также в здравоохранении.

"Задолго до украинских событий началась волокита с регистрацией российской вакцины "Спутник V", которая до сих пор так и не зарегистрирована", — напомнил Лавров.

По его мнению, такую же цель преследуют и попытки ограничить участие российских делегаций в международных дискуссиях, в том числе в органах ООН. При этом Лавров заявил, что не видит проблем для участия президента РФ в саммите G20 в ноябре. Министр заявил, что Москва никогда не уходит от контактов.

"Все обращения западных лидеров по поводу общения с президентом Владимиром Путиным неизменно встречают понимание и согласие. Не мы избегаем диалога", — сказал он.

Глава МИД добавил, что комфортно чувствовал себя на встрече министров иностранных дел "двадцатки", которая состоялась в Индонезии в июле.

"У нас четкие подходы по всем вопросам, стоящим на повестке дня, равно как и предельно понятные позиции в отношении украинской темы", — сказал он.

Замороженные переговоры Москвы и Киева

Российская и украинская делегации провели четыре очные встречи. Первые три состоялись в Белоруссии, последняя — 29 марта в Стамбуле. Путин тогда назвал итоги переговоров "прорывом", однако уже в апреле заявил, что диалог зашел в тупик из-за отхода украинской стороны от изначальных договоренностей. Окончательно переговорный процесс приостановился в мае.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием для его возобновления возврат всех утраченных территорий после 24 февраля. Он также заявил, что переговоры станут невозможными, если на подконтрольных России украинских территориях пройдут референдумы. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев готов к диалогу только после победы на поле боя.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что заканчивать военные действия нужно "только после того, как Россия поймет, что она больше не сможет вести войну". Он также выразил мнение, что Москву "точно не интересуют переговоры о мире", а главное условие для возобновления переговорного процесса — вывод российских войск с территории страны.

В Кремле неоднократно заявляли, что готовы вести мирные переговоры с Украиной, однако только в том случае, если на них будет обсуждаться выполнение условий, поставленных Россией. Москва также считает невозможной встречу президентов России и Украины, пока делегации переговорщиков не построят фундамент договоренностей, которые будут закреплены. За время военной операции российские войска взяли под контроль Херсонскую область, а также часть Запорожской и Харьковской. Кроме того, в июле Минобороны отчитывалось, что союзные войска полностью заняли территорию ЛНР.

В конце августа оборонное ведомство сообщило о попытке контрнаступления украинской армии в Херсонской и Николаевской областях. Через несколько дней об этом также заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, указав, что продолжается попытка наступления на николаево-криворожском и других направлениях.