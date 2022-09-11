Песков назвал лучший город в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Москву лучшим городом в мире. Об этом сообщают «Известия».
«Это лучший город на свете, это действительно так», - сказал Песков.
По его словам, Москва проделала сложный и непростой путь, став городом с великой историей. Сейчас это «ультрасовременный, предлагающий новейшие технологии» мегаполис. Он делает жизнь людей легкой благодаря цифровым технологиям.
Песков добавил, что Москва «признает проблемы для того, чтобы избавиться от недостатков».
Накануне президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Он сказал, что столица заслужила право считаться одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира. С каждым годом город подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне.