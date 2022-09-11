Песков назвал лучший город в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Москву лучшим городом в мире. Об этом сообщают «Известия».

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«Это лучший город на свете, это действительно так», - сказал Песков.

По его словам, Москва проделала сложный и непростой путь, став городом с великой историей. Сейчас это «ультрасовременный, предлагающий новейшие технологии» мегаполис. Он делает жизнь людей легкой благодаря цифровым технологиям.

Песков добавил, что Москва «признает проблемы для того, чтобы избавиться от недостатков».