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47 минут назад

Песков назвал лучший город в мире

Майк Габриелян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Москву лучшим городом в мире. Об этом сообщают «Известия».

Песков назвал лучший город в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это лучший город на свете, это действительно так», - сказал Песков.

По его словам, Москва проделала сложный и непростой путь, став городом с великой историей. Сейчас это «ультрасовременный, предлагающий новейшие технологии» мегаполис. Он делает жизнь людей легкой благодаря цифровым технологиям.

Песков добавил, что Москва «признает проблемы для того, чтобы избавиться от недостатков».

Накануне президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Он сказал, что столица заслужила право считаться одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира. С каждым годом город подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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