Кадыров отреагировал на потерю Россией городов на харьковском направлении

«То, что ушли и отдали несколько городов – в этом тоже есть плюс. Я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно, какая стратегия выработана. Но я знаю одно – Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов», – считает Кадыров.