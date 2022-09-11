Кадыров отреагировал на потерю Россией городов на харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.
«Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов – Изюм, Купянск, Балаклея в харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии», – передает РИА «Новости» слова главы Чечни.
«Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тыс. бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», – заявил Кадыров.
«То, что ушли и отдали несколько городов – в этом тоже есть плюс. Я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно, какая стратегия выработана. Но я знаю одно – Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов», – считает Кадыров.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.