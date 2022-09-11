Самый сложный в карьере: Силуанов раскрыл подробности работы над новым бюджетом

Российскому Минфину предстоит сложная работа над бюджетом на предстоящие три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главу министерства Антона Силуанова.

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Он назвал бюджет на следующие три года самым сложным за его профессиональную карьеру. По его словам, при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. После введения ограничений со стороны Запада Москва столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в России. Для восполнения данного пробела необходима программа, рассчитанная на продолжительный период.

«На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их», — отметил министр финансов РФ.