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1 час назад

Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере

Елена Прошина

Российскому Минфину предстоит сложная работа над бюджетом на предстоящие три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главу министерства Антона Силуанова.

Самый сложный в карьере: Силуанов раскрыл подробности работы над новым бюджетом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал бюджет на следующие три года самым сложным за его профессиональную карьеру. По его словам, при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. После введения ограничений со стороны Запада Москва столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в России. Для восполнения данного пробела необходима программа, рассчитанная на продолжительный период.

«На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их», — отметил министр финансов РФ.

Кроме того, при планировании финансового документа приходится обращать внимание попытки Запада ограничить поставки нефти из России. В условиях санкций важно учитывать количество внешних поставок, которое влияет на объем добычи и, соответственно, на доход государства. В новом варианте финансового документа и бюджетных правил будет учтен этот показатель с тем, чтобы защититься от различных рисков.

Политика,Антон Силуанов,
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