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44 минуты назад

Российский дипломат указал на визовую дискриминацию россиян, работающих в ООН

Газета.Ruиещё 2

Старший советник российского постпредства при всемирной организации Сергей Леонидченко, выступая на заседании Комитета ООН по сношениям со страной пребывания, отмечает растущую практику визовой дискриминации граждан РФ, которые прошли конкурс на вакансии в Секретариате ООН. Об этом пишет ТАСС.

Российский дипломат указал на визовую дискриминацию россиян в ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не могут получить визы и россияне, уже там работающие", — добавил дипломат.

Леонидченко указал, что Россия рассчитывает на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников.

Ранее Леонидченко заявил, что единственным способом решения проблемы невыдачи виз США российским дипломатам является запуск генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем процедуры арбитража. Также сообщалось, что В ООН обеспокоились преследованием талибами ее сотрудниц.

Политика,Талибан,
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