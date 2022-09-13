Российский дипломат указал на визовую дискриминацию россиян в ООН

Старший советник российского постпредства при всемирной организации Сергей Леонидченко, выступая на заседании Комитета ООН по сношениям со страной пребывания, отмечает растущую практику визовой дискриминации граждан РФ, которые прошли конкурс на вакансии в Секретариате ООН. Об этом пишет ТАСС.

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"Не могут получить визы и россияне, уже там работающие", — добавил дипломат.

Леонидченко указал, что Россия рассчитывает на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников.