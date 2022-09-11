Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление властей Украины о выплате «репараций» бредом сумасшедших и пообещал, что Киев если что и получит от Москвы, то только дырку от бублика. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Все это очередной бред сумасшедших. Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России», — заявил парламентарий, комментируя слова министра юстиции Украины ДениДениса Малюськи о том, что страна намерена добиваться 300 миллиардов долларов «репараций».

По его мнению, только Россия может гарантировать развитие и процветание Украины, в то время как Западу она нужна «исключительно как плацдарм и буферная серая зона, в которой жизнь людей ничего не стоит».