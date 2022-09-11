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2 часа назад

В Госдуме пообещали Киеву от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций

Lenta.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление властей Украины о выплате «репараций» бредом сумасшедших и пообещал, что Киев если что и получит от Москвы, то только дырку от бублика. Об этом сообщает РИА Новости.

"Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все это очередной бред сумасшедших. Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России», — заявил парламентарий, комментируя слова министра юстиции Украины ДениДениса Малюськи о том, что страна намерена добиваться 300 миллиардов долларов «репараций».

По его мнению, только Россия может гарантировать развитие и процветание Украины, в то время как Западу она нужна «исключительно как плацдарм и буферная серая зона, в которой жизнь людей ничего не стоит».

Ранее The Guardian со ссылкой на отчет британского аналитического центра Ceasefire писала, что в мире нет международного института, который мог бы заставить Россию выплачивать Украине репарации по итогам боевых действий. Как утверждают эксперты, международное право пока не предусматривает механизмов, с помощью которых можно изъять активы одной страны и передать другой в компенсацию за военные разрушения.

Политика,Денис Малюська,Михаил Шеремет,Госдума,
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