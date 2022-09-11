Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол

Российский лидер Владимир Путин стал первым президентом, который поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, сообщает Telegraph.
В поздравительной телеграмме глава государства пожелал монарху успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.
Как напоминает издание, Путин и Карл III встречались лично несколько раз, в том числе во время государственного визита президента России в Великобританию в 2003 году.
11 сентября Карл III был официально провозглашен королем Британии. Это произошло на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.
Напомним, прах Елизаветы II будет покоиться в мемориальной часовне на территории Виндзорского замка. Государственные похороны монарха состоятся на десятый день после ее смерти и начнутся с процессии, которая перевезет ее гроб из Вестминстерского зала в Вестминстерское аббатство, где в 11 часов утра состоится служба в присутствии членов королевской семьи, политических деятелей, приглашенных глав государств.