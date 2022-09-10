В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
22 минуты назад

Путин проведет серию международных телефонных разговоров

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков не пояснил, с кем конкретно будет разговаривать российский лидер, а также не раскрыл тематику бесед.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что среди собеседников Путина не будет нового короля Великобритании Карла III.

Ранее президент России обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехсторонние договоренности по Карабаху. Были затронуты некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители