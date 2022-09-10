Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Песков не пояснил, с кем конкретно будет разговаривать российский лидер, а также не раскрыл тематику бесед.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что среди собеседников Путина не будет нового короля Великобритании Карла III.