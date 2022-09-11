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1 час назад

Лавров потребовал от США обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее

Lenta.ruиещё 2

США и генсек ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров выдвинул требование к США и ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, министр напомнил об обязанности Соединенных Штатов предоставить визы всем участникам.

Видео дня

Генассамблея ООН

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. По состоянию на 1 сентября никто из 56 членов делегации России на Генассамблею не получил визу в США. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.

В частности, визу не получили глава МИД Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал это «очередным вопиющим нарушением международных обязательств» со стороны Вашингтона».

3 сентября он обратился к генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу с просьбой побудить США выдать визы российской делегации, а также журналистам, которые хотят остановиться в Нью-Йорке для освещения визита.

Гутерриш призвал выдать российским дипломатам визы. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, выдача виз российским дипломатам в прошлом неоднократно обсуждалась с представителями Соединенных Штатов, которые являются принимающей стороной встречи.

Визовые споры

Российские дипломаты и чиновники неоднократно жаловались на визовую политику США, обвиняя их в недопуске российских граждан до важных международных мероприятий.

Еще в середине июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин говорил, что ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты.

При этом, 9 августа представитель постпредства США в ООН на вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи ответил, что Вашингтон в рамках соглашения должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относится к своим обязательствам.

Пути решения

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в другую, «более нейтральную страну» — Австрию или Швейцарию.

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Александр Дробинин отметил, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка находится на стадии обсуждения.

По его словам, сейчас видно много примеров того, как США отказываются выполнять соглашение с Секретариатом ООН. Он напомнил, что Соединенные Штаты обязались выдавать визы для членов российских делегаций, отправляющихся участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорке, без каких-либо проволочек и без увязки с какими-то иными вопросами. «Это не реализуется», — констатировал дипломат.

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