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1 час назад

Путин заявил, что участники спецоперации отдают жизнь за Россию

Ura.Ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации отдают жизнь за Россию. Об этом глава страны рассказал во время мероприятии по случаю 875-й годовщины основания Москвы.

Путин высказался о погибших в ходе спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Погибшие в ходе специальной военной операции военнослужащие отдали жизнь за Россию», — сказал он.

Его слова передает телеканал «Россия 24». Также Путин пояснил, что специалисты из Москвы в непростых условиях делают все для подготовки Донецка и Луганска к зимнему периоду.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Ранее URA.RU сообщало, что в России повысилось число граждан, которые доверяют президенту РФ. Судя по опросу ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 29 августа по 4 сентября 2022 года составил 76,8%. Также Путин на совещании Совбеза поднял вопрос об обеспечении жильем военнослужащих, пишет RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, основная цель операции — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции территории ДНР и ЛНР изъявили желание присоединиться к России.

Политика,Владимир Путин,ВЦИОМ,
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