Путин высказался о погибших в ходе спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации отдают жизнь за Россию. Об этом глава страны рассказал во время мероприятии по случаю 875-й годовщины основания Москвы.

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«Погибшие в ходе специальной военной операции военнослужащие отдали жизнь за Россию», — сказал он.

Его слова передает телеканал «Россия 24». Также Путин пояснил, что специалисты из Москвы в непростых условиях делают все для подготовки Донецка и Луганска к зимнему периоду.

Ранее URA.RU сообщало, что в России повысилось число граждан, которые доверяют президенту РФ. Судя по опросу ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 29 августа по 4 сентября 2022 года составил 76,8%. Также Путин на совещании Совбеза поднял вопрос об обеспечении жильем военнослужащих, пишет RT.