Путин приехал в Лужники на открытие центра самбо и бокса

Президент России Владимир Путин приехал в Лужники, где открылся международный центр самбо и бокса. Открытие приурочено к городскому празднику – Дню Москвы, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Площадь семиэтажного комплекса превышает 45,6 тысячи квадратных метров. Под общей крышей расположено два отдельных центра для тренировок и соревнований по единоборствам. Они оборудованы современными тренажерами и инфраструктурой.

Это первый в России подобный спортивный объект.

Владимир Путин побывал в спортивных залах, посмотрел на соревнования, ему показали мультимедийную систему судейства.

Также президент пообщался со спортсменами.

«Здесь круто, да?» - спросил он.

Путин назвал новый центр «натуральным дворцом» и рассказал, что некогда ему приходилось тренироваться в спортзалах с низким потолком, без удобств.