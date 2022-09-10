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49 минут назад

Путин приехал в Лужники на открытие центра самбо и бокса

Майк Габриелян

Президент России Владимир Путин приехал в Лужники, где открылся международный центр самбо и бокса. Открытие приурочено к городскому празднику – Дню Москвы, передает РИА Новости.

Путин приехал в Лужники на открытие центра самбо и бокса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Площадь семиэтажного комплекса превышает 45,6 тысячи квадратных метров. Под общей крышей расположено два отдельных центра для тренировок и соревнований по единоборствам. Они оборудованы современными тренажерами и инфраструктурой.

Это первый в России подобный спортивный объект.

Владимир Путин побывал в спортивных залах, посмотрел на соревнования, ему показали мультимедийную систему судейства.

Также президент пообщался со спортсменами.

«Здесь круто, да?» - спросил он.

Путин назвал новый центр «натуральным дворцом» и рассказал, что некогда ему приходилось тренироваться в спортзалах с низким потолком, без удобств.

Ранее стало известно, когда состоится заседание комиссии спортсменов ОКР, где спортсмены смогут задать вопросы о работе в условиях санкций.

Политика,Владимир Путин,
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