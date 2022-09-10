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6 часов назад

Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол

Парламентская газетаиещё 3

Президент РФ Владимир Путин поздравил короля Карла III с вступлением на британский престол. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол
Фото:  © kremlin.ru © kremlin.ru

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в Шотландии. Новым королем стал ее 73-летний сын Чарльз, взявший себе имя Карл III. Он уже объявил 40-летнего принца Уильяма принцем Уэльским, то есть наследником престола. 10 сентября Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании.

«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — написал президент.

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