Захарова посмеялась над визитом Бербок в Киев

На поездку Бербок в столицу Украины уже отреагировали граждане ФРГ. Так, читатели издания Die Welt (заблокировано в РФ) обрушились на главу МИД с критикой. Они посоветовали ей оставаться на Украине и не возвращаться домой, раз она «представляет только интересы Украины». Читатели также предположили, что Бербок просто нравится путешествовать по миру, поэтому она разъезжает по разным странам, но так и не научилась «работать за столом».