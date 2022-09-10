Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате.

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Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.

Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.