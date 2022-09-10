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1 час назад

Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате.

Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.

Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.

Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1 417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru.

Политика,Владимир Путин,РАН,
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