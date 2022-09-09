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1 час назад

Наина Ельцина рассказала о символическом жесте Елизаветы II для России

Газета.Ruиещё 1

Жена бывшего российского президента Бориса Ельцина Наина рассказала о символическом жесте британской королевы Елизаветы II для России. Об этом она сообщила РБК.

Наина Ельцина рассказала о символическом жесте Елизаветы II для России
Фото: Жанна Павлова/«Газета.Ru»Жанна Павлова/«Газета.Ru»

Ельцина вспомнила о визите королевы в Россию в «непростом» 1994 году.

«Визит Ее Величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой. Это был символический жест, демонстрирующий готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией», — сказала она.

По ее словам, она волновалась перед встречей с монархом, но королева в личном общении оказалась «добросердечной и расположенной к собеседникам».

Елизавета II подарила Ельциной шкатулку с семенами растений из своего сада, которые прижились и теперь растут в саду бывшей первой леди, добавила она.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября, находясь в своей резиденции в Шотландии.

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