Наина Ельцина рассказала о символическом жесте Елизаветы II для России

Жена бывшего российского президента Бориса Ельцина Наина рассказала о символическом жесте британской королевы Елизаветы II для России. Об этом она сообщила РБК.

Фото: Жанна Павлова/«Газета.Ru» Жанна Павлова/«Газета.Ru»

Ельцина вспомнила о визите королевы в Россию в «непростом» 1994 году.

«Визит Ее Величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой. Это был символический жест, демонстрирующий готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией», — сказала она.

По ее словам, она волновалась перед встречей с монархом, но королева в личном общении оказалась «добросердечной и расположенной к собеседникам».

Елизавета II подарила Ельциной шкатулку с семенами растений из своего сада, которые прижились и теперь растут в саду бывшей первой леди, добавила она.