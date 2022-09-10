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42 минуты назад

Путин оценил прошедший ВЭФ-2022

Lenta.ruиещё 5

Президент России Владимир Путин отметил, что Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2022 году прошел на хорошем уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Путин оценил прошедший ВЭФ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке ВЭФ.

«Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным», — указал он.

Также Путин рассказал, что в этом году во Владивостоке было поднято много важных вопросов и заключено много контрактов и сделок.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме-2022 было подписано более 150 соглашений на общую сумму 1 триллион 529,8 миллиарда рублей. Сделки были заключены в ходе двухдневной деловой программы форума. Договоры на 256,7 миллиарда рублей являются коммерческой тайной.

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