Путин оценил прошедший ВЭФ-2022

Президент России Владимир Путин отметил, что Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2022 году прошел на хорошем уровне. Об этом сообщает ТАСС.

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Российский лидер поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке ВЭФ.

«Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным», — указал он.

Также Путин рассказал, что в этом году во Владивостоке было поднято много важных вопросов и заключено много контрактов и сделок.