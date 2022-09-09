Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Россия подпишет с Абхазией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответствующее распоряжение утвердил президент РФ Владимир Путин , оно опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России , согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства", - говорится в документе.

Глава государства одобрил предварительно проработанный проект соглашения, разрешив МИД вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. "МИД России по достижении договоренности с абхазской стороной подписать от имени РФ соглашение, предусмотренное настоящим распоряжением", - указано в документе.