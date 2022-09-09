Выборы 9-11 сентября 2022 в России: кого выбираем, где и когда голосовать

В России проводится Единый день голосования. В 2022 году он продлится с 9 по 11 сентября. Рассказываем, какие проходят выборы в сентябре.

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Не один день, а три

Видео дня

Единый день голосования в этом году решили растянуть до трех дней. На слух это воспринимается странно, но у избирателей таким образом появляется больше возможностей и времени принять участие в голосовании.

Три дня выборы будут идти не всюду. Удлинить голосование решили власти 12 субъектов. В частности, это Москва, Пензенская, Новгородская, Рязанская область и Краснодарский край. В ряде регионов выборы продлятся два дня. Это Северная Осетия, Томская и Кировская области, пишет kp.ru.

Кого будут выбирать в Единый день голосования

На региональных выборах будут выбирать 14 руководителей — губернаторов Владимирской, Тамбовской, Томской, Саратовской, Кировской, Рязанской, Новгородской, Калининградской, Свердловской и Ярославской области, глав республик Бурятия, Удмуртия, Карелия и Марий Эл.

Также пройдут выборы депутатов регионального уровня: в Саратовской, Сахалинской, Пензенской областях, Краснодарском крае, Удмуртии и Северной Осетии.

В 12 субъектах будут выбирать депутатов в горсоветы столиц регионов — Кирова, Омска, Пскова, Твери, Черкесска и ряда других городов. В пяти городских округах пройдут муниципальные выборы.

Кандидаты

В избирательных кампаниях участвуют кандидаты от 22 партий. В местные законодательные собрания баллотируются единороссы, коммунисты, члены ЛДПР и "Справедливой России". Представители партии "Яблоко" участвуют в выборах в 12 регионах. Больше всего зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах (1261) — у "Единой России". В выборах депутатов муниципальных образований Москвы участвуют полторы тысячи кандидатов.

РИА Новости

Дистанционное электронное голосование

Дистанционное электронное голосование проводится на федеральном портале vybory.gov.ru, а также на московском сайте elec.mos.ru. Проголосовать дистанционно могут избиратели из восьми регионов. Это Псковская, Томская, Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская и Ярославская области, а также Москва.

Как будут работать участки

Проголосовать на избирательных участках можно с 8:00 до 20:00. Дистанционное электронное голосование доступно с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Чтобы проголосовать в онлайн-формате, заранее регистрироваться не нужно. Избиратели, которые решили проголосовать через личный кабинет на сайте mos.ru, могут сделать с какого угодно устройства, находящегося в любом регионе РФ.

Наблюдение за выборами

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что нынешняя предвыборная кампания оказалась самой спокойной за последнее десятилетие, но при этом конкурентной и живой, передает РИА Новости.

За ходом выборов следят более 51 тысячи общественных наблюдателей. Они находятся на связи с Общественной палатой России. Иностранных наблюдателей нет: в соответствии с международными договорами они должны присутствовать только на выборах федерального уровня.