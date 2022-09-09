Захарова опровергла новости о визах для украинцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новости о возможном введении Россией виз для украинцев «в корне неверны». Об этом сообщает ТАСС.

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Захарова подчеркнула, что Россия не будет зеркально отвечать на введение Украиной виз для россиян.

По ее словам, РФ не хочет создавать дополнительные проблемы для простых украинцев, которые ищут в России защиту.

С 1 июля 2022 года украинские власти ввели визовый режим для граждан России.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее заявил, что украинцы смогут въезжать в Россию без визы как минимум до 1 января 2023 года.

По словам Руденко, ответные меры России сейчас обсуждаются. Он подчеркнул, что российские власти «обязаны учитывать целый ряд факторов», в том числе гуманитарные.