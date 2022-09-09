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52 минуты назад

Захарова опровергла новости о визах для украинцев

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новости о возможном введении Россией виз для украинцев «в корне неверны». Об этом сообщает ТАСС.

Захарова опровергла новости о визах для украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова подчеркнула, что Россия не будет зеркально отвечать на введение Украиной виз для россиян.

По ее словам, РФ не хочет создавать дополнительные проблемы для простых украинцев, которые ищут в России защиту.

С 1 июля 2022 года украинские власти ввели визовый режим для граждан России.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее заявил, что украинцы смогут въезжать в Россию без визы как минимум до 1 января 2023 года.

По словам Руденко, ответные меры России сейчас обсуждаются. Он подчеркнул, что российские власти «обязаны учитывать целый ряд факторов», в том числе гуманитарные.

9 сентября РИА Новости сообщило, что Россия рассматривает возможность введения визового режима с Украиной.

Политика,Андрей Руденко,Мария Захарова,МИД России,
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