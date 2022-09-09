Французские СМИ: «Путин изолирует Европу»

Французская газета Le Figaro рассказала, что президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) еще раз обозначил курс России на стратегическое партнерство с Китаем и построение «многополярного мира» с помощью Азии. Читатели газеты решили, что это изолирует и ослабит Европу, пишет «ИноСМИ».
На ВЭФ Путин заявил о растущей глобальной роли дружественного России Азиатско-Тихоокеанский региона и раскритиковал «коллективный Запад», стремящийся «поддерживать старый миропорядок» с его «несправедливыми правилами», которые Запад изобрел и которые сам же регулярно нарушает.
Le Figaro назвало заявления Путина иллюстрацией разворота в сторону Азии, который Москва вынуждена ускорить в надежде найти новые рынки и поставщиков взамен утраченных из-за американских и европейских санкций.
Один из читателей газеты заявил, что Европа способствовала созданию враждебного и мощного блока у своего порога и в ущерб себе.
«Он будет обладать огромными промышленными ресурсами Китая и огромными природными ресурсами России. <…> В то же время европейская промышленность оказывается отрезанной от путей снабжения и от близлежащего рынка (Белоруссия и РФ, а также Украина)», - написал он.
Комментатор Jean-Yves Woestyn согласился, что ЕС бросил Россию в объятия Китая.
«Россия получает 150 миллионов прибыли, Китай становится сильнее, но больше всех выигрывают от ситуации США (военный комплекс работает на полную мощность, растет экспорт газа, НАТО расширяется, европейский конкурент ослаблен)», - подчеркнул он.