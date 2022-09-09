Французские СМИ: «Путин изолирует Европу»

Французская газета Le Figaro рассказала, что президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) еще раз обозначил курс России на стратегическое партнерство с Китаем и построение «многополярного мира» с помощью Азии. Читатели газеты решили, что это изолирует и ослабит Европу, пишет «ИноСМИ».

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На ВЭФ Путин заявил о растущей глобальной роли дружественного России Азиатско-Тихоокеанский региона и раскритиковал «коллективный Запад», стремящийся «поддерживать старый миропорядок» с его «несправедливыми правилами», которые Запад изобрел и которые сам же регулярно нарушает.

Le Figaro назвало заявления Путина иллюстрацией разворота в сторону Азии, который Москва вынуждена ускорить в надежде найти новые рынки и поставщиков взамен утраченных из-за американских и европейских санкций.

Один из читателей газеты заявил, что Европа способствовала созданию враждебного и мощного блока у своего порога и в ущерб себе.

«Он будет обладать огромными промышленными ресурсами Китая и огромными природными ресурсами России. <…> В то же время европейская промышленность оказывается отрезанной от путей снабжения и от близлежащего рынка (Белоруссия и РФ, а также Украина)», - написал он.

Комментатор Jean-Yves Woestyn согласился, что ЕС бросил Россию в объятия Китая.