Россия проанализирует конкретные шаги и решит, как действовать дальше. Так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщения о решении Евросоюза ввести строгие ограничения на визы для россиян, передает РИА Новости.

Ранее 9 сентября в Кремле ответили, что при ответе на визовые ограничения, которые вводит Евросоюз, Москва будет руководствоваться своими интересами. Песков также добавил, что не всегда меры носят зеркальный характер.