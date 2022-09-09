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3 часа назад

В Кремле ответили на решение ЕС ввести строгие ограничения на визы для россиян

Lenta.ru

Россия проанализирует конкретные шаги и решит, как действовать дальше. Так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщения о решении Евросоюза ввести строгие ограничения на визы для россиян, передает РИА Новости.

Ранее 9 сентября в Кремле ответили, что при ответе на визовые ограничения, которые вводит Евросоюз, Москва будет руководствоваться своими интересами. Песков также добавил, что не всегда меры носят зеркальный характер.

Названы три условия въезда россиян в ЕС

Пресс-секретарь президента также добавил, что Россия ждет туристов из западных стран. По его словам, так они поймут, что «что им сообщают много лжи о России».

Политика,Видео,Дмитрий Песков,ЕС,
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