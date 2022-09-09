В Кремле рассказали об ответе на визовые ограничения Запада

«Если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.