В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
9 минут назад

Кремль: Россия зеркально ответит на визовые ограничения Запада

Ura.Ru

Россия зеркально ответит на неадекватные меры против российских дипломатов и участников международных мероприятий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В отношении визовых ограничений для россиян Кремль будет действовать так, чтобы не навредить интересам страны.

В Кремле рассказали об ответе на визовые ограничения Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Соответствующее решение принял Совет ЕС. Песков заявил, что в этом случае Кремль будет действовать так, чтобы не навредить интересам России.

«Мы видим, что они заняли совершенно крайнюю позицию. Будет рассматриваться опять же, здесь главный принцип то, что не будет вредить нашим интересам», — подчеркнул он.

Политика,Дмитрий Песков,Совет Европы,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители