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3 часа назад

В Кремле раскрыли планы Путина проголосовать на выборах

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, «безусловно», планирует проголосовать на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле раскрыли планы Путина проголосовать на выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В каком формате будет голосовать президент, в Кремле расскажут позже.

В пятницу, 9 сентября, в России стартовали выборы различного уровня. Они продлятся по воскресенье, 11 сентября, включительно.

В части регионов - в Калининградской, Владимирской, Рязанской областях, Карелии, Бурятии и других - пройдут губернаторские выборы.

В некоторых регионах и городах состоятся парламентские выборы, а в Москве - выборы муниципальных депутатов.

В Москве, Калининградской, Ярославской и некоторых других областях возможно дистанционное электронное голосование.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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