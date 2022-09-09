В Кремле раскрыли планы Путина проголосовать на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, «безусловно», планирует проголосовать на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В каком формате будет голосовать президент, в Кремле расскажут позже.

В пятницу, 9 сентября, в России стартовали выборы различного уровня. Они продлятся по воскресенье, 11 сентября, включительно.

В части регионов - в Калининградской, Владимирской, Рязанской областях, Карелии, Бурятии и других - пройдут губернаторские выборы.

В некоторых регионах и городах состоятся парламентские выборы, а в Москве - выборы муниципальных депутатов.